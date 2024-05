Un mare di gente per Franco Ricciardi, poi il brivido finale dell'incendio durante i fuochi d'artificio

Finale con brivido ieri sera a Cagnano Varano per la festa di San Cataldo. Lo spettacolo pirotecnico che ha chiuso i festeggiamenti dopo il tutto esaurito per il cantante e attore Franco Ricciardi, ha riservato momenti di tensione, atteso che, le sterpaglie dell'area dove erano posizionati i fuochi d'artificio, alle spalle del Pala Di Gennaro in zona Parco del Papa, hanno preso fuoco suscitando stupore e preoccupazione tra le migliaia di persone presenti.

Decisivo è stato l'intervento dei volontari della protezione civile Avers di San Nicandro Garganico, di una squadra proveniente da Foggia e di alcuni operatori del posto.

Ad eccezione dello spavento iniziale e del fumo sollevato dal rogo, la scelta dell'artista per la festa patronale ha trovato il gradimento del pubblico e dei cagnanesi. "Una festa patronale riuscita, c'era un mare di gente".