Appiccato incendio in una palazzina, a fuoco le cassette della posta: "Siamo molto spaventati"

Non c'è pace per i condomini di una palazzina di via Carlo Ciampitti, dove poco prima dell'alba, intorno alle 6.20, i vigili del fuoco sono intervenuti per sedare un incendio divampato nell'androne dello stabile, all'altezza delle cassette postali. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che indagano sul secondo episodio avvenuto nello stesso condominio in poco meno di sei mesi: "Siamo molto spaventati" ci dice una persona che vi abita. "Urgono le telecamere".

Ai primi di agosto era andata a fuoco la sala riunioni. In quella occasione le fiamme avevano raggiunto e danneggiato la scalinata, mentre questa mattina il fumo provocato dal rogo, che ha letteralmente distrutto alcune cassette della posta e annerito una parete e la volta dell'ingresso interno, ha invaso l'intero edificio infiltrandosi negli appartamenti.

Sconcerto, rabbia e paura tra i residenti della palazzina. Sono in corso le indagini per risalire al piromane.