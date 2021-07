Fiamme nelle vicinanze dell'aeroporto Gino Lisa: fumo in strada e viabilità interrotta, chiuso tratto Foggia-Cerignola est sulla A14

Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato nel primo pomeriggio sulla strada provinciale 105, in viale degli Aviatori, nelle vicinanze dell'aeroporto civile Gino Lisa di Foggia.

Il rogo sarebbe scoppiato nella parte adiacente allo scalo. A prendere fuoco le erbacce. Sul posto i vigili del fuoco. Le fiamme hanno raggiunto la sede stradale, interrotta la viabilità.

Un altro incendio è divampato alle 14:40 circa, sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, dove è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Cerignola est e Foggia, in entrambe le direzioni, per la presenza di fumo in carreggiata causato da un incendio al km 574 su un campo esterno adiacente l'autostrada.

Sono in corso le operazioni di spegnimento dell'incendio da parte dei Vigili del Fuoco oltre i quali sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l'Italia.

Agli utenti diretti verso Bari, dopo l'uscita a Foggia, si consiglia di percorrere la SS16 "Adriatica" e di rientrare in autostrada a Cerignola est; percorso inverso per chi è diretto verso Pescara.