Foggia, auto a fuoco in via Ingino: la 'Smart' distrutta dalle fiamme è di un giornalista

Notte di fuoco in via Ingino, a Foggia, dove intorno alla mezzanotte è andata a fuoco una 'Smart' parcheggiata in strada. L'auto, di proprietà di un giornalista del settore sportivo, è andata completamente distrutta.

Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che non hanno rilevato tracce evidenti di dolo o altro tipo di innesco, benchè non sembrano esserci molti dubbi sulla natura del rogo.

Le indagini sul caso sono affidate ai carabinieri: i carabinieri stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona. Al momento non si esclude alcuna pista | IL VIDEO