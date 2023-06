Fiamme nell'ex pastificio Tamma

Sull'incendio divampato nella tarda serata di ieri all'interno dell'ex pastificio Tamma indagano gli uomini del commissariato di Cerignola, intervenuti sul posto con più auto, in via Milano, dopo la segnalazione del rogo. Hanno preso fuoco pedane in legno e residui di materiale vario.

Abbandonata per anni e acquistato da un privato, nell'area dell'ex mulino verranno costruiti degli edifici abitativi I lavori di abbattimento, bonifica e riqualificazione erano già cominciati alcune settimane fa.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco: non sarebbero state trovate tracce evidenti di liquido infiammabile. Tuttavia, l'incendio sarebbe colposo. Le immagini sono state pubblicate dal quotidiano locale 'La Notizia web' (guarda il video).