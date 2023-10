Spaventoso incendio a Foggia: di nuovo fiamme all'interno dell'ex Distretto Militare

Incendio in via Nardella a Foggia, nell'area dell'ex Distretto Militare

Vigili del fuoco e polizia locale in questo momento stanno operando nell'area dell'ex Distretto Militare di Foggia, in via Nardella, dove per la seconda volta in meno di 48 ore è divampato un incendio spaventoso. Altissime le fiamme, gli arbusti hanno preso fuoco. La colonna di fumo è visibile dalle zone limitrofe della città. L'area è stata interdetta al traffico. Seguono aggiornamenti