Mega incendio nel Foggiano: a fuoco 70 ecoballe in un sito sottoposto a sequestro dalla Procura

Le fiamme sono divampate ieri sera tra Stornarella e Orta Nova, in un sito già sottoposto a sequestro dalla Procura di Foggia, nel febbraio del 2020. Il sindaco Colia: "Se il sito non viene dissequestrato, noi come amministrazione comunale non possiamo procedere ad alcun tipo di bonifica"

Circa settanta ‘ecoballe' - grossi blocchi di rifiuti compattati e stoccati per il conferimento in discarica, provenienti dalla Campania - sono andati a fuoco, tra Stornarella e Orta Nova, dove erano stati abbandonati nei campi. Le fiamme sono divampate ieri sera, in un sito già sottoposto a sequestro dalla Procura di Foggia, nel febbraio del 2020.

Le prime richieste di intervento sono giunte intorno alle 20.30, da alcuni utenti della strada. Immediatamente il sindaco, Massimo Colia, si è recato sul posto e ha richiesto l'interveto dei vigili del fuoco del distaccamento di Cerignola. Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono andate avanti per diverse ore, anche con l'ausilio di un mezzo per il movimento terra messo a disposizione dall'amministrazione comunale.

"Ci auguriamo che il sito venga presto dissequestrato", spiega il sindaco Colia, a FoggiaToday. "Diversamente, noi come amministrazione comunale non possiamo procedere ad alcun tipo di bonifica. Questa mattina, abbiamo provveduto ad allertare il Noe di Bari e, per il tramite dei carabinieri della locale stazione, la procura stessa. Per quanto riguarda la provenienza dei rifiuti e le cause del rogo, restiamo in attesa degli esiti delle indagini", conclude.