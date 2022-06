Fiamme 'minacciano' il Don Uva. Vigilante teme avvertimento: "Sarebbe un grande dispiacere"

E’ verosimilmente di natura dolosa l’origine dell’incendio divampato nel tardo pomeriggio di ieri 21 giugno, intorno alle 19.30, in uno spazio adiacente all'ospedale Opera Don Uva di via Lucera a Foggia, di proprietà della famiglia Telesforo.

Gli inquirenti saranno chiamati a verificare se l'episodio sia collegato all'attività antimafia di Luca Vigilante, amministratore delegato di 'Universo Salute Opera Don Uva' ed esponente della neonata associazione antiracket Fai ‘Luigi e Aurelio Luciani’, le cui strutture sanitarie, nel 2020, sono finite per quattro volte nel mirino della malavita. In caso di conferma sarebbe il quinto episodio intimidatorio nei confronti dell'imprenditore sotto scorta. "Sarebbe un grande dispiacere" dichiara Vigilante.

Il fatto è avvenuto mentre l'amministratore delegato di Universo Salute era impegnato a San Severo nella manifestazione a sostegno di Lazzaro D'Auria e degli imprenditori agricoli vittime del racket delle estorsioni. C’è preoccupazione per l’accaduto, ma soltanto la relazione dei vigili del fuoco intervenuti sul posto, potrà stabilire l'esatta dinamica dell'incendio.

“Quest’azione criminale ha arrecato un enorme disagio a tutti i pazienti hospice ricoverati. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco” ha spiegato Luca Vigilante. “Nonostante il brutto episodio, ci dobbiamo concentrare sugli ottimi risultati raggiunti dalla struttura e comunichiamo che le attività sono regolarmente funzionanti. Confidiamo, inoltre, nel lavoro delle autorità per far luce tempestivamente sul grave gesto che è stato compiuto e che ha disturbato la serenità dei pazienti ricoverati nella nostra struttura”.

Il fuoco sarebbe stato appiccato nell'area incolta del cantiere adiacente. Distrutto materiale di ristrutturazione ferroso e legnoso. Per fortuna non ci sono stati né feriti e né intossicati, ma solo un po’ di spavento tra i residenti della zona, i lavoratori e i pazienti del Don Uva, per via della colonna di fumo che si alzata e che ha minacciato l’edificio.