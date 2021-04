Fuoco e fiamme sul Gargano: distrutti 20 ettari di bosco alle porte di Vico

L'incendio è divampato intorno alle 14 di oggi, in località Coppa della Guardia. Le fiamme sono state domante dopo oltre 6 ore di lavoro. In corso le attività di bonifica e messa in sicurezza della zona. Restano da chiarire le cause del rogo

In fumo 20 ettari di bosco sul Gargano. Questa la prima stima dei danni causati dal grosso incendio divampato nel primo pomeriggio di oggi, in località Coppa della Guardia, a circa 5 km dal centro abitato di Vico del Gargano.

Le fiamme sono state ormai domante, dopo oltre 6 ore di lavoro. Allo stato, sono in atto le attività di bonifica e messa in sicurezza della zona, che - anticipano gli operatori - potranno durare per ore. Sul posto è stato necessario l'intervento massiccio di vigili del fuoco, volontari Gev, protezione civile 'Pegaso' e carabinieri forestali. Richiesto anche l'intervento di due mezzi aerei canadair che però non hanno potuto effettuare lanci di acqua a causa del vento sostenuto. Restano da chiarire le cause del rogo.

Aggiornato alle 20.40