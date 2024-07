Incendiato distributore automatico. Il titolare: "Come ricevere una coltellata alla schiena"

Evidentemente colpito e amareggiato dall'accaduto, Enzo Cibelli, titolare di un distributore automatico in pieno centro a Cerignola, racconta l'atto incendiario di venerdì 5 giugno: "Mentre tutto procedeva per il meglio con la gioia nel cuore per un figlio alla vigilia del diploma, una coltellata alla schiena. Squilla il cellulare: correte, il negozio al Mercadante sta prendendo fuoco"

"Al mio negozio viene dato fuoco senza nessun motivo, per non aver litigato con nessuno, ma solo per la sfortuna di essere un commerciante che cerca di lavorare onestamente per campare. Grazie Cerignola dopo che mi dedico anima e corpo tutti i giorni, compreso a Natale, Capodanno, Pasqua, Ferragosto e tutte le domeniche e festività per fornire un servizio alla città".

Cibelli chiarisce: "Chiaramente non me la prendo con i tanti cerignolani che onestamente e con sacrificio come me ogni mattina vanno a lavoro, ma con coloro che senza motivo rompono letteralmente i....Sono veramente arrabbiato nel vivere una realtà invivibile che sta facendo andare via tanti bravi ragazzi come mio figlio, che non riescono a realizzarsi in una città letteralmente allo sbando".