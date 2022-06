Peschici è stanca, ennesimo attentato incendiario. Il sindaco: "Svegliamoci, basta silenzio"

Ancora una volta, la sesta in un anno, un mezzo della raccolta rifiuti di proprietà della soc. Ecogreen Srl che gestisce il servizio nella cittadina di Peschici, è stato dato alle fiamme e distrutto. L’ennesimo episodio incendiario ieri, in pieno giorno (le immagini video).

Il sindaco Francesco Tavaglione, amareggiato per l’accaduto, esorta la cittadinanza a non arrendersi e a reagire per il futuro delle nuove generazioni, riprendendo le parole di Giovanni Falcone: "Che le cose siano così, non vuol dire che debbano andare così. Solo che, quando si tratta di rimboccarsi le maniche e incominciare a cambiare, vi è un prezzo da pagare, ed è allora che la stragrande maggioranza preferisce lamentarsi piuttosto che fare". “È finito il tempo del silenzio, del torpore e del letargo. Dimostriamo di essere comunità unità, forte, coesa e coraggiosa, schierandoci dalla parte dello Stato. Aggiungo con forza, Peschici c’è” la chiosa del primo cittadino.

Sul caso indagano i carabinieri, mentre sul posto sono intervenuti i volontari della protezione civile e gli uomini dell’Arif. Il rogo è avvenuto nelle vicinanze di un deposito di bombole e nei pressi di alcune abitazioni. L'ultimo episodio, analogo, era avvenuto nel febbraio scorso (continua a leggere). Nel dicembre 2021 erano stati dati alle fiamme due compattatori.