Incendio a San Menaio: fiamme distruggono il magazzino del supermercato Despar

È accaduto nella tarda serata di ieri. Sono state necessarie oltre tre ore di intervento per domare le fiamme. Non si sono registrati feriti; ingenti i danni alla struttura. All'origine dell'incendio, forse un corto circuito

Un nuovo incendio è scoppiato nella tarda serata di ieri a San Menaio. Le fiamme hanno interessato i locali del supermercato Despar. Sul posto è subito intervenuto un volontario delle Giacche Verdi che, dopo aver lanciato l’allarme, ha provveduto immediatamente a rimuovere dal magazzino le bombole del gas presenti per scongiurare il peggio.

Nel frattempo, sono intervenuti una squadra delle Giacche Verdi, la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco. L’incendio è stato domato dopo oltre tre ore, anche a causa della presenza di molta plastica. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Il magazzino del supermercato ha riportato seri danni e la merce e le attrezzature ivi presenti sono andate distrutte.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Vico del Gargano che hanno provveduto a bloccare il traffico sulla strada provinciale per agevolare le operazioni di spegnimento dell’incendio. Sono in corso le indagini per accertare la natura del rogo. Si ipotizza che a originarlo sia stato un corto circuito.