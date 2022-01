Grosso incendio in corso del Mezzogiorno: evacuate abitazioni, coinvolto negozio 'Chic'

Un grosso incendio è divampato nella notte, in Corso del Mezzogiorno (1^ traversa), a Foggia. Le fiamme hanno coinvolto anche il magazzino e punto vendita del negozio 'Chic'.

Da una prima indagine, le fiamme sarebbero partite da un cortocircuito avvenuto nel seminterrato, dove erano parcheggiate due automobili, entrambe distrutte. Da qui, si sarebbero poi propagate al magazzino dell'attività, sempre al piano interrato, fino a coinvolgere il punto vendita ed esposizione a livello strada.

Sul posto, è stato necessario l'intervento di più squadre dei vigili del fuoco (chiesto anche un supporto dal vicino Comando Bat), che si sono alternate fino a questa mattina per spegnere il rogo, molto difficile da estinguere a causa delle alte temperature che si sono sviluppate nei locali e per la carenza della ventilazione nel piano interrato.

In corso, in queste ore, sempre da parte degli uomini del 115, la bonifica e la messa in sicurezza dell'area. Durante le operazioni di spegnimento, le abitazioni sovrastanti l'attività sono stata fatte evacuare a scopo preventivo. Al momento non è stato ancora quantificato l'ammontare dei danni causati.