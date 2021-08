Allarme rientrato a Chieuti: spento l'incendio che ha incenerito la collina e minacciato le abitazioni

Una forte puzza di bruciato in tutto il paese ma per fortuna Chieuti questa mattina si è svegliata senza fiamme. Ci sono volute parecchie ore per domare le fiamme alimentate dal forte vento divampate ieri pomeriggio 16 agosto sulla collina, conosciuta con il nome di ‘Coppa’, che ha minacciato le abitazioni (alcune sarebbero state momentaneamente evacuate a scopo precauzionale), e raggiunto la zona del campo sportivo comunale. Sarebbero scoppiati alcuni bomboloni gpl, ma non ci sarebbero feriti. Il fuoco è stato spento dai vigili del fuoco e dai volontari. Non si è reso necessario l'intervento dei canadair.

Video e foto di Aurelio Pasquale