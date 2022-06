Tragedia sfiorata a Borgo Mezzanone: a fuoco container, all'interno nove migranti

Tragedia sfiorata a Borgo Mezzanone, dove un incendio ha interessato una unità abitativa situato nell'area container tra il Carfa - Centro di accoglienza e la cosiddetta 'pista', ovvero il ghetto dei migranti.

Intorno alle 4, si è appreso, le fiamme hanno interessato il container, al cui interno vi erano nove persone, che sono riuscite a mettersi in salvo. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno domato il rogo e dovranno accertarne la natura. L'episodio avviene a 24 ore dal drammatico incendio che ha causato la morte di un 35enne del Gambia, al Gran Ghetto, l’altra grande baraccopoli del Foggiano. Fortunatamente, in questo caso, non si registrano feriti né intossicati.