Fumo in carreggiata: chiusa A14 tra San Severo e Poggio Imperiale

Fumo in carreggiata, chiuso A14, tra Poggio Imperiale e San Severo in entrambe le direzioni di marcia. La decisione è stata resa necessaria per via del fumo sprigionato da un incendio limitrofo all’autostrada. Sul luogo dell’incendio sono intervenute le pattuglie della polizia stradale, i vigili del fuoco, oltre al personale della Direzione di Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia.