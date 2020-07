Spaventoso incendio nella villa comunale di San Severo: chiosco distrutto dalle fiamme

E' quasi certamente di natura dolosa l'incendio che, la scorsa notte, ha interessato il chiosco annesso alla villa comunale di San Severo.

Il fatto è successo intorno alle 2, quando le fiamme hanno parzialmente avvolto la struttura che vende snack e bibite agli avventori del parco comunale. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento cittadino che, allertati da residenti e automobilisti in transito, hanno circoscritto e domato il rogo, evitando conseguenze peggiori.

Gli uomini del 115 non hanno rilevato nessun innesco evidente, nè tracce di liquido infiammabile benchè non sembrano esserci dubbi sulla matrice dolosa dell'incendio. Sul posto anche la polizia scientifica per gli accertamenti tecnici del caso. Sull'accaduto sono in corso le indagini degli agenti del commissariato di San Severo, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona.