Fiamme nella notte in via Crispi: a fuoco chiosco di bevande, danneggiante autovetture

A fuoco, nella notte, il chiosco di bevande situato in via Francesco Crispi, a Foggia. Il fatto è successo intorno alle 3, nella zona del 'Carmine Vecchio'. Sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Foggia, che ha spento il rogo e messo in sicurezza la zona: le fiamme, infatti, si stavano propagando verso alcune autovetture parcheggiate nelle vicinanze, alcune delle quali sono rimaste danneggiate. Al momento non è nota la natura dell'incedio: alle forze di polizia le indagini sul caso.