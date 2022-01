“Mi rialzerò e ci rialzeremo più forti di prima”. Questa la promessa che accompagna le immagini video dell'attività ridotta in cenere, pubblicato su Tit Tok da Michele e Anna, titolari del chiosco distrutto ieri sera nel corso di un incendio in via Manfredonia, davanti al cimitero comunale.

Ai titolari della rivendita di fiori e servizi cimiteriali, in queste ore decine di cittadini si stanno stringendo in segno di vicinanza e solidarietà. Il gruppo facebook Foggia Attiva ha ripreso sul proprio profilo il video girato questa mattina dalle vittime dell'atto incendiario per rivolgere un appello ai cittadini: “Siamo certi che gli inquirenti assicureranno alla giustizia questi delinquenti. Chi ha visto denunci. Forza Michele, Foggia è con te”.

Sul grave episodio indaga la polizia. Spaventose le immagini del rogo pubblicate su queste colonne cui si vede la struttura avvolta dalle fiamme, sgretolarsi al suolo. Ancora una volta nel mirino della malavita è finita una rivendita di fiori. Il primo episodio risale al 5 gennaio quando i criminali piazzarono e fecero esplodere un negozio di via Guido Dorso. Sull'ennesimo grave episodio avvenuto in città dai primi giorni del nuovo anno indaga la polizia.