"Non ci fermeremo mai". Michele si commuove: "Grazie per le belle parole che avete speso per noi"

Il messaggio di Michele, il titolare del chiosco di via Manfredonia distrutto dalle fiamme: "Ormai sapete tutti quello che è successo però io oggi con tutta la mia famiglia sono tornato al lavoro e ho fatto il fascio della rinascita perchè noi non ci fermeremo mai, mai. E voglio ringraziare tutto per tutte le belle parole che avete avuto per noi. Non ci fermeremo mai. Ancora grazie e vi dedico questo"