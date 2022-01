Non c'è pace a Foggia: distrutto chiosco di fiori, l'incendio nei pressi del cimitero

Sono affidate alla polizia, intervenuta ieri sera sul posto con due pattugllie insieme ai vigili del fuoco, le indagini dell'incendio di un chiosco adibito alla vendita di fiori e servizi cimiteriali, avvenuto la sera di domenica 23 gennaio nei pressi del cimitero comunale di Foggia, in via Manfredonia. Per cause ancora in corso d'accertamento, non si esclude assolutamente la pista dolosa, la struttura ha preso fuoco. Nel giro di pochi minuti le fiamme hanno completamente avvolto e distrutto il negozio. Si tratta dell'ennesimo grave episodio avvenuto in città e in Capitanata dall'inizio dell'anno, caratterizzato da una lunga serie di attentati dinamitardi e incendiari.