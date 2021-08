Rabbia a Chieuti, nel mirino i "vermi, gli omuncoli e i criminali" che hanno distrutto decenni di natura: "Un vero disastro"

I cittadini si sono attrezzati per fermare le fiamme in vari punti del paese a ridosso delle loro case, prodigandosi con i propri mezzi. "Si sono spesi per salvare il salvabile". Alcune famiglie hanno dovuto abbandonarle