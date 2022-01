Incendio cancella "gli sforzi di una vita", gara di solidarietà per negozio in fiamme: "Aiutiamo a ricostruirlo"

Gara di solidarietà a Foggia per sostenere l'attività commerciale 'Chic', di Corso del Mezzogiorno (1^ traversa), che la scorsa notte è stata distrutta da un grosso incendio, divampato per cause accidentali, a partire dal cortocircuito di un'auto parcheggiata nei locali interrati.

Distrutti i locali e quanto contenuto nel magazzino. Per questo motivo, sul web è stata lanciata una raccolta fondi, sulla piattaforma GoFundMe per aiutare l'attività a ripartire. "Le fiamme hanno cancellato in pochi minuti gli sforzi di una vita", spiegano sulla pagina dedicata i promotori dell'iniziativa. "Anni di sacrifici di una famiglia con 8 figli che hanno dedicato l'intera vita a questa attività. Con questa raccolta non potremo restituire il valore affettivo, ma possiamo aiutare a ricostruire il negozio di cui tutti eravamo tanto orgogliosi e che ha contribuito a donare gioia e sorrisi". In poche ore, sono state raccolte circa 700 euro da 30 diverse donazioni. Target da raggiungere: 100mila euro.