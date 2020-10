Fiamme nel centro di raccolta rifiuti a Monte Sant'Angelo: distrutti capanno in legno e cassonetti

Brucia (di nuovo) il centro comunale per la raccolta dei rifiuti di Monte Sant’Angelo. La scorsa notte, infatti, un rogo ha distrutto un capanno in legno e alcuni cassonetti presenti nell'area. Non si esclude, al momento, la natura dolosa dell’incendio.

Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco, che hanno bonificato e messo in sicurezza l'intera zona. Si tratterebbe del terzo episodio incendiario registrato nel centro di raccolta dei rifiuti garganico.