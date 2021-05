Cerignola, fiamme nella zona industriale: a fuoco un carico di pneumatici e mezzi nella ditta 'Centro Puglia Pneumatici'

Un incendio di grosse dimensioni è divampato la scorsa notte, nella zona industriale di Cerignola. A bruciare è stato il capannone della rivendiita pneumatici 'Centro Puglia Pneumatici'.

Il fatto è successo poco dopo le 3: le fiamme, verosimilmente di origine dolosa, hanno distrutto gran parte delle rimesse e delle attrezzature presenti nel capannone. Inceneriti circa 200 pneumatici usati, situati nel piazzale esterno, tre auto (private), un muletto e le cabine motrici di due autotreni.

Eventuali danni alla struttura sono in corso di valutazione. Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Cerignola. Gli uomini del 115 hanno lavorato duramente per circoscrivere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri che hanno avviato le indagini del caso. Nessuno era presente nella struttura, quindi non si registrano feriti.