Via Monte Sabotino · Centro - Stazione

A fuoco cassonetto dei rifiuti in via Monte Sabotino, al quartiere ferrovia, a Foggia. L'incendio è stato inizialmente spento esternamente da una pattuglia dei carabinieri in transito, mediante l'estintore di servizio a bordo. Successivamente, l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco ha definitivamente spento le fiamme.