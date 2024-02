"Imbecilli" in azione, un cassonetto incendiato e un albero deturpato: "E' solo questione di tempo"

L'assessore all'Ambiente del Comune di Foggia è un fiume in piena. Le immagini di un cassonetto dato alle fiamme e di un albero scorticato, non sono passati inosservati, tanto da spingere Lucia Aprile a pubblicare un post su Facebook, bollando gli autori come "Imbecilli" e aggiungendo che è soltanto questione di tempo, "e neanche troppo".

"Una città che vuole cambiare e che deve migliorarsi. Una città che deve ripartire dalla consapevolezza del bene comune. In questi mesi alcuni cittadini hanno piantato tulipani, altri hanno ripulito i parchi, altri ancora hanno fatto progetti per riqualificare le zone abbandonate della città. Poi ci sono loro. Gli imbecilli. Che appiccano quotidiano fuoco ai cassonetti o che deturpano fino alla morte un albero. Imbecilli è poco. Tranquilli, questione di tempo e neanche troppo"