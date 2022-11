Raid notturni a Foggia: incendiati 10 cassonetti della spazzatura nei quartieri Cep e Macchia Gialla

Via vai di sirene tra i quartieri Cep e 'Macchia Gialla', a Foggia, dove sono stati dati alle fiamme ben 10 cassonetti della spazzatura. I raid sono stati messi a segno soprattutto tra viale Europa e la zona di via Parini. Necessario, quindi, l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia che, in più tranche, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza le zone interessate.

L'episodio si aggiunge a quanto già accaduto accaduto alcune settimane fa, con gli incendi seriali di cassonetti in zona Cep e Macchia Gialla e con quanto accaduto di recente, nel centro storico. Tali episodi vanno ad aggravare la già evidente emergenza raccolta, causando ulteriori disagi e rendendo l'aria irrespirabile in tutto il quartiere. Dal 19 ottobre ad oggi sono almeno 26 i cassonetti della spazzatura dati alle fiamme.