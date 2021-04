Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non c'è pace per l'azienda 'Natura Dauna' a Carapelle. A fuoco decine di cassoni, è la seconda intimidazione in pochi giorni

Un incendio di vaste proporzioni è in atto a Carapelle, all'interno della sede di 'Natura Dauna' di Matteo Sgarro. A bruciare, secondo le prime informazioni, sono decine di cassoni situati all'interno dell'azienda. Si tratta della seconda intimidazione subita in pochi giorni, dopo l'esplosione della bomba dello scorso 2 aprile. Sul posto, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per le indagini del caso | IL VIDEO