Ultim'ora | A fuoco capannone dell'azienda Op Natura Dauna

Al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco e gli uomini della Cisa. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Non si esclude la matrice dolosa del rogo: già in passato, l'azienda agricola di Matteo Sgarro è stata vittima di atti incendiari.

Un incendio di grosse dimensioni sta interessando, in questi minuti, un capannone della azienda agricola OP Natura Dauna, alla periferia di Carapelle.

L'incendio sta interessando un capannone contenente cassoni in plastica per la raccolta degli ortaggi. Sul posto stanno operando tre squadre dei vigili del fuoco (due dal Comando provinciale di Foggia, la terza dal Distaccamento di Cerignola) e gli uomini della protezione civile Cisa. L'intervento è ancora in corso: le fiamme sono alte e ci vorrà tempo prima di domare il rogo. L'accaduto è all'attenzione dei carabinieri che stanno avviando le indagini del caso. Non si esclude la natura dolosa dell'accaduto: già in passato, l'azienda agricola di Matteo Sgarro è stata più volte vittima di atti incendiari.