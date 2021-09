Incendio all'alba a Orsara di Puglia: a fuoco autodemolizione, indagano i carabinieri

I danni sono ancora da quantificare e resta da chiarire la natura del rogo. La zona non è dotata di telecamere per la videosorveglianza. Sul posto, vigili del fuoco e carabinieri

A fuoco attività di autodemolizione ad Orsara di Puglia. E' accaduto all'alba di oggi, quando le fiamme hanno avvolto il capannone e il materiale in esso stoccato.

I danni sono ancora da quantificare. Sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco, che ha bonificato e messo in sicurezza la zona, mentre le indagini del caso sono affidate ai carabinieri. Ancora da chiarire la natura del rogo. La zona non è dotata di telecamere per la videosorveglianza.