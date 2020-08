Atto intimidatorio nel cantiere della mega opera dell'Orbitale di Foggia: incendiati tubi di una ditta di Isernia

Nel tardo pomeriggio di ieri un incendio è divampato nel cantiere del primo lotto della realizzazione della nuova orbitale urbana di via La Torre a Foggia.

Sono andati in fiamme alcuni tubi in Pvc per le fognature e delle bobine di tubi, danneggiati dal rogo che con ogni probabilità è di natura dolosa. La ditta di Isernia che lavora al cantiere è impegnata nella costruzione della strada.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere presenti, ora al vaglio per le indagini. I mezzi non sono stati raggiunti dal fuoco. Ancora da quantificare i danni.