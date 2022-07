Giornata di fuoco nel Foggiano: 29 roghi in tutta la provincia, canadair in azione tra San Marco e Rignano

Ancora incendi sul Gargano, dove le fiamme hanno colpito un'area di circa 25 ettari, tra San Marco in Lamis e Rignano Garganico, a ridosso della Provinciale 22. A bruciare, questa volta, soprattutto macchia mediterranea. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che, insieme agli operai dell'Arif e ai volontari della protezione civile hanno contenuti le fiamme da terra.

Necessario anche l'intervento di due canadair che hanno effettuato numerosi lanci di acqua dall'alto. Un altro rogo, dalle dimensioni più contenute, è stato segnalato in località Boscorosso, tra San Marco in Lamis e San Nicandro Garganico. Si tratta, spiegano dai vigili del fuoco, di uno dei 29 interventi per incendio registrati nelle ultime 12 ore, in provincia di Foggia. Sulla Statale 16, all'altezza di Cerignola, il fumo generato da un incendio ha causato un incidente stradale.