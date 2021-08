Paura e fiamme a Campomarino Lido, villeggianti rivivono l'incubo di una settimana fa: incendio fino ai binari e circolazione dei treni sospesa

È il secondo grave incendio in pochi giorni a Campomarino Lido. L’impresa ferroviaria sta fornendo assistenza ai passeggeri. Miglio, sindaco di San Severo: "Se l’origine di questi incendi è la mano dell’uomo, siete dei delinquenti. Non vi si può definire diversamente".

Circolazione ferroviaria sospesa dalle ore 17 sulla linea Pescara-Foggia, tra Chieuti e Campomarino, per un incendio in prossimità dei binari. In corso la riprogrammazione del servizio ferroviario a lunga percorrenza con bus sostitutivi. Nessun treno regionale coinvolto.

È il secondo grave incendio registrato negli ultimi giorni a Campomarino Lido, località di mare frequentata da molti villeggianti della provincia di Foggia, perlopiù di San Severo. In corso l’intervento dei vigili del fuoco. Il rogo è divampato nei pressi del cavalcavia della località molisana, altezza stazione, sulla Statale 16. Le fiamme hanno raggiunto e lambito anche le abitazioni. In azione i canadair.

Lo sfogo social di Francesco Miglio, sindaco di San Severo: "Se l’origine di questi incendi è la mano dell’uomo, siete dei delinquenti. Non vi si può definire diversamente".

L’impresa ferroviaria sta fornendo assistenza ai passeggeri interessati. Informazioni diffuse nelle stazioni e sui canali informativi delle imprese ferroviarie. Nella giornata di oggi un incendio ha interessato anche l'A14 in agro di Foggia (leggi qui).