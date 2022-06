Grano in fumo, a fuoco anche il campo di Ugo Fragassi: "Denunciamo e non molliamo"

Bruciano ancora i campi di grano nel Foggiano. Dopo il duplice episodio che ha visto protagonista l'imprenditore Lazzaro D'Auria, un altro incendio è stato registrato nei campi di grano di Ugo Fragassi. A denunciarlo, è lo stesso imprenditore sul proprio profilo Facebook: "Qualcuno che non qualifichiamo, ma che siamo certi che prima o poi sarà assicurato alla giustizia, ha dato fuoco ad una parte del grano che coltiviamo. Per fortuna siamo riusciti, con le nostre forze, a domare le fiamme ed il danno è stato contenuto a qualche ettaro. E mentre stiamo ancora aspettando, dalle 10,50, l’arrivo dei vigili del fuoco, se mai arriveranno, riflettiamo sul fatto che comunque, nonostante tutto, è giusta la scelta di non mollare mai, di denunciare chi ti vuole sopraffare".