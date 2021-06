Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fiamme in Capitanata: campi di grano bruciati e distrutti, il rogo sulla strada provinciale 27

Incendi in provincia di Foggia. Campi di grano trasformati in cenere dagli incendi che stanno interessando in più punti della Capitanata