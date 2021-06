Incendio devastante nel Foggiano: distrutti 100 ettari di grano di qualità pregiata, in fumo mesi di sacrifici e risorse

Circa 100 ettari di grano persi. Questo il bilancio del drammatico incendio avvenuto ieri sui terreni dell'Asp Zaccanigno, domato dopo tante ore di fumo e fiamme. Una persona ha riportato bruciature sul viso e sulle mani, un trattore è andato distrutto dal rogo.

"Qualità pregiata per un seme francese nuovo bei cui confronti nutrivano molte aspettative. Siamo mortificati e tristi come se ci avessero bruciato la casa. Penso a chi vive di agricoltura, di grano..a chi si è impegnato tutto l’anno per questo momento e adesso non si trova più niente. Se è stato doloso (pare sia partito da una campo accanto al nostro non di nostra proprietà) siete delinquenti e incoscienti. Il vento era fortissimo e caldo (circa 34 gradi) e anche i pompieri non si ricordavano un incendio di queste dimensioni da decenni. Grazie al nostro responsabile agricolo Matteo Viggiani che non ha esitato a buttarsi in mezzo alle fiamme pur di aiutare i pompieri e gli affittuari che hanno provato a spegnere il fuoco" il commento del presidente dell'Asp Patrizia Lusi. "La Asp Zaccagnino è protetta da Don Vincenzo e da tante energie positive che derivano dalla cura e dall’amore di tutti noi. Ci riprenderemo anche questa volta. Grazie a tutti per i messaggi i dispiacere e affetto"

Hanno manifestato solidarietà i consiglieri regionali di 'Con Emiliano' Gianfranco Lopane, Alessandro Delli Noci, Alessandro Leoci, Peppino Longo, Pier Luigi Lopalco e Giuseppe Tupputi: "Siamo vicini a Patrizia per il drammatico incendio divampato nei terreni dell’azienda sociale e agricola che opera lungo la Statale 16 tra Foggia e San Severo, in località Rignano Scalo. Profonda solidarietà per la perdita di più di 100 ettari di pregevole grano e per chi in quella produzione ha investito tempo e risorse con sacrificio. Si faccia subito chiarezza sulle responsabilità dell’accaduto che, se doloso, sarebbe un atto di spregiudicata delinquenza che le istituzioni e la nostra società non ammettono e condannano con fermezza”.

Patrizia Lusi questa mattina ha pubblicato il seguente post: "Questa è la foto più significativa. Dopo aver domato l’incendio, accanto ai terreni bruciati le spighe che hanno resistito e brillano come l’oro. Inutile a dirsi, la vita vince sempre. Un segnale di speranza e rinascita, perché gli uomini possono fare a meno di tutto, tranne che della speranza. Buon lunedì e oggi è un altro giorno"