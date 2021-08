Incendio in un terreno agricolo a Roseto Valfortore, fiamme lambiscono area boschiva limitrofa

Sono in corso le indagini dei carabinieri per risalire all'origine dell'incendio verificatosi nella tarda serata di ieri in un terreno agricolo in agro di Roseto Valfortore.

Le fiamme si sono estese lungo una superficie di circa 8 ettari senza - per fortuna - estendersi alle aree boschive limitrofe. Intervenuti sul posto, i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme nel giro di alcune ore.

Diverse le ipotesi al vaglio dei militari: non si esclude la pista dolosa né quella legata all'abbruciamento di residui derivanti dalla pulizia del fondo.