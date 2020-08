A fuoco camion di pasta in A14: fumo e fiamme a 10 km da Foggia, code e rallentamenti in direzione nord

Code e rallentamenti in A14, per l'incendio che ha riguardato un camion a circa 10 chilometri dal casello di Foggia (direzione nord).

Il fatto è successo poco dopo le 9: secondo quanto accertato, per cause accidentali, ha preso fuoco il rimorchio di un complesso veicolare che trasportava generi alimentari (pasta). L'autotrasportatore ha avuto la prontezza di raggiungere la più vicina piazzola di sosta per spostare il mezzo in fiamme dalla sede stradale (così da non mettere in pericolo altri automobilisti in transito) e di sganciare la motrice.

Le fiamme hanno sprigionato una colonna di fumo bianco ben visibile dalla strada. Immediato l'arrivo sul posto della polizia autostradale e dei vigili del fuoco, attualmente impegnati nelle attività di spegnimento delle fiamme e messa in sicurezza del mezzo. Al momento si registrano code e rallentamenti lungo la tratta autostradale in direzione nord.

