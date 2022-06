Paura in A14: fiamme distruggono camion che trasporta bibite e generi alimentari

Prima il fumo e poi le fiamme, quelle che in breve tempo hanno avvolto e distrutto un camion in transito in A14. E', in breve, quanto accaduto questa mattina, all'altezza del casello autostradale di Poggio Imperiale, in A14. Il fatto è successo poco dopo le 8 di questa mattina: per cause ancora da accertare, un camion che trasportava bevande e generi alimentari è stato avvolto dalle fiamme, lasciando al conducente appena il tempo di mettersi in salvo. E' stato lo stesso autotrasportatore, infatti, a lanciare l'allarme ai vigili del fuoco, giunti sul posto dal Comando provinciale di Foggia e dal vicino distaccamento di San Severo. Gli uomini del 115 hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Registrati piccoli disagi e rallentamenti (ormai superati) lungo la corsia interessata dall'incendio. Tanta paura ma nessuna conseguenza fisica per il conducente del mezzo.