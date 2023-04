Tragedia nella notte sul Gargano: la stufa va in cortocircuito, 60enne muore tra le fiamme

Tragedia nella notte, sul Gargano, dove un uomo è morto tra le fiamme sviluppate all'interno del suo appartamento.

Il fatto è successo intorno alle 3, a Cagnano Varano: vittima dell'accaduto è un uomo di circa 60 anni, del posto, che viveva solo nell'appartamento di via Varano, in pieno centro.

Le fiamme, forse scaturite da un cortocircuito o da un malfunzionamento di una stufa, non gli hanno lasciato scampo: all'arrivo dei soccorritori, per lui non c'era più nulla da fare. A fare la macabra scoperta sono stati i vigili del fuoco del Distaccamento di Vico de Gargano, che - sedate le fiamme - hanno trovato il corpo senza vita dell'uomo.

L'accaduto è all'attenzione dei carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso. Un episodio simile avvenne poco tempo fa, a Manfredonia, dove una donna morì nel suo appartamento, intrappolata tra le fiamme sviluppatesi dalla stufa che stava usando per riscaldarsi (leggi il caso).