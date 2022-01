Non c'è pace a San Severo, incendio devastante in via Soccorso: a fuoco la braceria 'A Chiang'

Sono in corso d'accertamento le cause dell'incendio che la scorsa notte ha distrutto la braceria 'A Chiang' di via Soccorso a San Severo. Il rogo - l'ennesimo episodio incendiario in provincia di Foggia dall'inizio dell'anno - è scoppiato pochi minuti dopo la chiusura del locale. Per fortuna non ci sono feriti. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del posto. La pizzeria ha subito danni ingenti. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di sicurezza. Al momento non è possibile stabilire la natura del rogo. Non si esclude la pista dolosa. Indagano i carabinieri (il video).