A fuoco il bosco di Orsara, le fiamme minacciano 50 ettari di macchia. Fire Boss in azione sul Monte San Marco

È stato necessario l'intervento di due velivoli Fire Boss in dotazione alla Protezione Civile della Puglia - ed è stato chiesto anche l'ausilio di un elicottero - per domare il vasto incendio divampato questa mattina nella zona boschiva di Monte San Marco, in agro di Orsara di Puglia, tra il borgo dei Monti Dauni e Montaguto. L'area è piuttosto impervia e non è bastata l'azione delle squadre a terra per contenere le fiamme, alimentate dal vento. Il fuoco ha minacciato quasi 50 ettari di bosco. L'anno scorso, sempre ad agosto, un altro grosso incedio (ma in questo caso poco distante dalle abitazioni) spaventò l'intera comunità.

Oggi è una giornata campale per i vigili del fuoco, che solo poco prima di spostarsi nel territorio di Orsara avevano spento l'altro grosso incendio sul Monte Cornacchia, in agro di Faeto. Anche lì è andato in fumo il bosco. Le temperature elevate e il forte vento di scirocco hanno contribuito alla propagazione degli incendi sui Monti Dauni, complicando le operazioni di spegnimento.