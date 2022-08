Brucia il bosco di Alberona: in azione Fire Boss e Canadair

Brucia il Bosco Mezzana di Alberona. Per spegnere le fiamme sono stati impiegati Fire Boss, con almeno sei lanci, e Canadair. Sul posto il Dos (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) dei Vigili del Fuoco, personale Aib e Arif. Il bosco si trova fuori dal centro abitato, nella parte piana, ma nelle vicinanze sono presenti alcune aziende agricole che, al momento, non risultano in pericolo. “La situazione sembra sotto controllo”, conferma il sindaco Leonardo De Matthaeis che sta seguendo le operazioni. Almeno 6 ettari sarebbero già andati in fumo nel pomeriggio, ma sono a rischio 20 ettari di bosco.