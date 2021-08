Orsara di Puglia, brucia il bosco in località 'Le Querce': chiusa al traffico la Statale 90

Brucia area boschiva a ridosso della Statale 90, temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, il tratto dal km 52,000 al km 54,200, in agro di Orsara di Puglia. L'incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, è divampato in località 'Le Querce' e ha interessato già diversi ettari. Sul posto sono presenti, i vigili del fuoco, i volontari Arif, le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Al momento il traffico veicolare viene deviato lungo la viabilità comunale segnalata sul posto. | IL VIDEO.