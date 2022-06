Vasto incendio a Chieuti: a fuoco bosco e macchia mediterranea

Un incendio di vaste dimensione ha interessato, ieri sera, l’area di Chieuti, al confine tra Puglia e Molise. A bruciare, intorno alle 20, un’area di bosco e macchia mediterranea situata nei pressi della foce del Saccione, prossima al territorio di Campomarino. In particolare, i danni hanno riguardato l'area boscata della riserva in contrada Maresca. Sul posto, numerose squadre dei vigili del fuoco: quelli del distaccamento di San Severo, di Termoli e di Santa Croce di Magliano. Al momento non è nota l’estensione dell’area colpita.