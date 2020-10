Brucia il Gargano: vasto incendio boschivo a nord di San Giovanni Rotondo

Brucia il Gargano, dove da alcune ore è in atto un vasto incendio boschivo in agro di San Giovanni Rotondo, sul versante a nord della città

Le fiamme corrono per il sottobosco, alimentate dal vento; la colonna di fumo invece è ben visibile dalla stazione pluviometrica di Monte Castellana (in foto). In azione numerose squadre di vigili del fuoco e volontari, non si esclude il possibile intervento di mezzi aerei per lanci di acqua e liquido ritardante.