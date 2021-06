Scoppia incendio vicino la 'pista' di Borgo Mezzanone: intossicati carabiniere e vigile del fuoco, erano intervenuti per spegnere le fiamme

Un militare dell'Arma e un vigile del fuoco intervenuti questo pomeriggio per spegnere le fiamme divampate tra le sterpaglie della zona della baraccopoli abusiva, sono rimasti intossicati e per questo trasportati in ospedale