Incendio a Borgo Celano: fiamme minacciano abitazioni, a rischio la zona boschiva

Incendio in corso sulla Statale 272 tra San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo. Operazione in corso

Sono ore di apprensione a Borgo Celano, frazione di San Marco in Lamis nel tratto che collega la città dei due Conventi a San Giovanni Rotondo. Da alcune ore i vigili del fuoco e gli uomini della protezione civile del Coc, stanno operando sulla Statale 272 nei pressi delle principali strutture alberghiere della zona, per via di un incendio divampato sulla vicina montagna, che si sta pian piano estendendo minacciando la zona boschiva. Il vento, seppur leggero, alimenta i roghi.

Lingue di fuoco si registrano a ridosso di alcune abitazioni-villette, al momento evacuate per precauzione. Sul posto, per la gestione della viabilità e per questioni di sicurezza, ci sono i carabinieri e i cacciatori. Il traffico procede regolarmente. Il fumo è penetrato negli appartamenti, alcuni residenti della zona sono scesi in strada. Poco dopo le 12 la situazione è tornata alla normalità, le operazioni di spegnimento sono terminate. Operano gli uomini dell'Arif.