Paura in un appartamento di Zapponeta, bombola del gas avvolta dalle fiamme: vicini di casa e 118 fanno irruzione ed evitano il peggio

Attimi di panico intorno alle 18.30 di oggi 4 novembre in un appartamento al pianterreno di Zapponeta, quando una bombola del gas è stata avvolta dalle fiamme. L'incendio, probabilmente, è partito da un quadro elettrico.

I primi a prestare i soccorsi - mentre in quel momento in casa c'erano due persone - sono stati i vicini e gli operatori del 118 del posto, che insieme hanno provveduto a domare il rogo. Per fortuna la bombola non è scoppiata.

Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco di Manfredonia, che hanno messo in sicurezza l'area interessata. Tanto spavento ma per fortuna non ci sono feriti e danni alle cose. Si attende l'arrivo dei tecnici Enel per le verifiche del caso.